Политика
Газета.RuВ Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.
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Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда 14:55
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 01 ноября в 10:26
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Авто
Kia Optima нового поколения впервые заметили без камуфляжа
Мировой дебют KIA Optima новой генерации состоится в декабре 2019-го, а на российском рынке "четырехдверка" появится не раньше осени следующего года.
Новые автомобили 06:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Здоровье
«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане
"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:56
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» и поднялся на третье место в Примере
«Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Гранада» с 20-ю баллами осталась на шестой строчке.
ProstoProSport 16:58
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Политика
Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50