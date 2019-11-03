Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

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