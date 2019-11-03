Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.
Читать в источнике
Комментировать197

Подробнее о событии

Песков: без российского газа ГТС Украины развалится

Московский Комсомолец12:54

Песков заявил о «развале» газовой системы Украины без транзита из России

РБК13:50

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

РИА Новости13:50

В Кремле предупредили о развале украинской ГТС без российского газа

Известия13:34

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

РЕН ТВ17:21

Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

RT на русском12:31

Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже

Вести.Ru10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Автоспорт

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Хоккей

Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Политика

Еда украинских военных возмутила пользователей сети

Lenta.ru 17:11
Политика

В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту

Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда 14:55
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени

Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 01 ноября в 10:26
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Космос

Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой

AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Футбол

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Происшествия

В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду

РИА Новости 11:39
Армия и оружие

Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27

Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Авто

Kia Optima нового поколения впервые заметили без камуфляжа

Мировой дебют KIA Optima новой генерации состоится в декабре 2019-го, а на российском рынке "четырехдверка" появится не раньше осени следующего года.
Новые автомобили 06:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске

Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 13:07
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из автомата в баре в Дзержинске

Газета.Ru 14:48
Здоровье

«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане

"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Шоу-бизнес

Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк

Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:56
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru 06:48
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» и поднялся на третье место в Примере

«Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Гранада» с 20-ю баллами осталась на шестой строчке.
ProstoProSport 16:58
Политика

Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Наука

Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

Газета.Ru 01:42
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Политика

Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50
Культура

Майкл Джексон возглавил список самых богатых умерших знаменитостей

Gazeta.SPb 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное