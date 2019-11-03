Политика
Газета.RuВ Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.
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Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Здоровье
Жизнь 9-месячного малыша с Сахалина под угрозой из-за увольнения врачей
Единственных специалистов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, которые были готовы провести сложную операцию Роме, уволили.
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Политика
Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии
Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе
Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске
Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Музыка
Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV
Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
Экономика
«Индекс хачапури» достиг исторического максимума
«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Наука
Найден механизм отключения иммунитета вирусом Эбола
Как утверждает один из участников исследования А. Буркеев, иммунитет тех людей, которые вылечились от вируса Эбола, может сохранять уровень T-клеток во время процесса лечения вируса.
Общество
В России хотят упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий.
Политика
Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии
Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Политика
«Северный поток-2» окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита
Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в баре Дзержинска
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Здоровье
В непьющем селе в Бурятии преступность упала до нуля
Самое удивительное – преступность в селе упала до нуля.
Шоу-бизнес
Супруг певицы Сати Казановой нашел ее парик
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