Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.
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Песков заявил о «развале» газовой системы Украины без транзита из России

РБК13:50

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

РИА Новости18:29

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

РЕН ТВ17:21

Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа

Российская газета17:45

Песков заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

ТАСС13:00

Песков: без российского газа ГТС Украины развалится

Московский Комсомолец12:54

Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже

Вести.Ru10:34
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии

Хакасия-Информ вчера в 22:13
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Здоровье

Жизнь 9-месячного малыша с Сахалина под угрозой из-за увольнения врачей

Единственных специалистов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, которые были готовы провести сложную операцию Роме, уволили.
Ридус 01 ноября в 13:29
Футбол

Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Автоспорт

Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США

RT на русском 18:04
Политика

Le Figaro увидел в Китае предпосылки конца западной гегемонии

Центральный французский журнал Le Figaro, назвав Си Цзиньпина самым авторитарным китайским лидером после Мао, предупредил читателей о том, что глава КНР готовит идеологическую почву для обеспечения Китаю мирового лидерства, которое положит конец гегемонии Запада.
Слово и Дело 06:39
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Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева не захотела выйти на бис во время концерта в Минске

Несмотря на просьбы аудитории, певица не захотела выйти на бис, удалившись за кулисы.
Дни24 04:11
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости 31 октября в 19:48
Музыка

Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV

Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
РБК 19:01
Политика

Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа

Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Экономика

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Наука

Найден механизм отключения иммунитета вирусом Эбола

Как утверждает один из участников исследования А. Буркеев, иммунитет тех людей, которые вылечились от вируса Эбола, может сохранять уровень T-клеток во время процесса лечения вируса.
Vevby.ru 17:09
Общество

В России хотят упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий.
Реальное время 01 ноября в 11:13
Политика

Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии

Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Московский Комсомолец 17:58
Культура

Путин поздравил с юбилеем Александра Градского

Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
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«Северный поток-2» окупится за три года. Киеву нужно обосновать необходимость транзита

Наоборот, ущерба никакого, а ответвление от "Северного потока-2" позволит и газом дополнительно запитаться.
Вести.Ru 12:02
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
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Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
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В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега

Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
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Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа

Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
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Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в баре Дзержинска

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Названы самые жуткие монстры в истории кино

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В непьющем селе в Бурятии преступность упала до нуля

Самое удивительное – преступность в селе упала до нуля.
Байкал-Daily вчера в 23:32
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Супруг певицы Сати Казановой нашел ее парик

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Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Известия 12:20
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