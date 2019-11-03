Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.
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Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа

Российская газета17:45

Песков заявил о «развале» газовой системы Украины без транзита из России

РБК13:50

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

РЕН ТВ17:21

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

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Песков заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

ТАСС13:00

Песков: без российского газа ГТС Украины развалится

Московский Комсомолец12:54

Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже

Вести.Ru10:34
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:19, Вашингтон
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Продюсер «Богемской рапсодии» снимет байопик о Bee Gees

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