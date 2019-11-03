Политика
Газета.RuВ Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.
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Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд
По данным издания, вплоть до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги Tesla поднялись в цене на 24%, в связи с чем состояние Маска, который владеет 22% акций компании, увеличилось на два миллиарда долларов, то есть до 22,9 миллиарда.
Телеканал 360° вчера в 19:23
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Общество
Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину, рассказала телеканалу CBS про условия ее содержания в американской тюрьме.
Lenta.ru 22:02
Общество
Врач-диетолог назвала ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии некоторых продуктов на психологическое состояние человека.
OAnews 21:00
Футбол
Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.
Чемпионат 13:27
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ 02:48
Кино
Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука
Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv 12:54
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец вчера в 08:06
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Хоккей
«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:32
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».
ТК Звезда 01 ноября в 17:47
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Происшествия
В расследовании убийства главы центра «Э» Ингушетии есть прогресс — СК
Следственный комитет отчитался об определенном прогрессе в расследовании убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
REGNUM 07:25
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском 06:42
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 14:58
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49