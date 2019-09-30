Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием.

Глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял никаких специальных задач в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Хасиков не выполнял госзадачи на Украине

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