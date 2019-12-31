Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

Апокалиптических сценариев обсуждать не стоит, уверены в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
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