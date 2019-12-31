Апокалиптических сценариев обсуждать не стоит, уверены в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.

В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

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Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.