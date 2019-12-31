Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

Апокалиптических сценариев обсуждать не стоит, уверены в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В Кремле рассказали о ходе переговоров с Белоруссией по нефти и газу

RT на русском06:48

В Кремле заявили об отсутствии договоренностей Москвы и Минска по газу

Известия06:18

В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

РИА Новости05:56

В Кремле предложили не обсуждать «апокалиптические сценарии» в переговорах с Белоруссией

Интерфакс06:01

Россия и Белоруссия не смогли договориться по нефти

Lenta.ru05:59

Песков заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

ТАСС06:12

Кремль предложил не обсуждать «апокалипсис» белорусского транзита

РБК05:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
News.ru 08:51
Хоккей

Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера

Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Спорт-Экспресс 08:29
Политика

Американским военным запретили пользоваться Tik Tok

Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
РЕН ТВ вчера в 23:55
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Хоккей

Россия — Германия 0:0 (1-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Газета.Ru вчера в 02:37
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости 08:24
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Энергетика

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

ТАСС 04:11
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО вчера в 21:23
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Кино

Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны

На экраны кинотеатров страны выходит фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение». Это продолжение его кинокартины «Притяжение».
Вести Иркутск вчера в 05:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми

До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Известия вчера в 15:03
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна

Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 03:46
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Армия и оружие

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

Известия 08:56
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru вчера в 06:54
Футбол

Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Газета.Ru 07:20
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Шоу-бизнес

Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
РЕН ТВ 04:42
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Гаджеты

Компания Oppo представила линейку смартфонов Reno3

UfacityNews.ru 28 декабря в 16:05
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное