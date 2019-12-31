Политика
Мой БрянскВ Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу
Апокалиптических сценариев обсуждать не стоит, уверены в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
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Политика
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Политика
Американским военным запретили пользоваться Tik Tok
Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Хоккей
Россия — Германия 0:0 (1-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Кино
Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны
На экраны кинотеатров страны выходит фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение». Это продолжение его кинокартины «Притяжение».
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до восьми
До восьми человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области, сообщает «РИА Новости» 30 декабря со ссылкой на заявление пресс-службы регионального МВД.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Гаджеты
Компания Oppo представила линейку смартфонов Reno3
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.