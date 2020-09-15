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Ведомости
Ведомости

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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Коммерсантъ

Песков: в Кремле будут рады выздоровлению Навального

Коммерсантъ06:08
ТАСС

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

ТАСС06:06
РИА Новости

В Кремле прокомментировали планы Навального по возвращению в Россию

РИА Новости05:34
RT на русском

Песков прокомментировал данные о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском05:47
РБК

В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального

РБК05:36
Газета.Ru

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

Газета.Ru05:45
Говорит Москва

В Кремле прокомментировали улучшение состояния Алексея Навального

Говорит Москва05:59

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

Ubisoft сменила название Gods & Monsters из-за возражений Monster Energy

Адвокатская фирма Hoeg Law со ссылкой на официальные документы рассказала, что Ubisoft переименовала свою ролевую игру Gods & Monsters в Immortals Fenyx Rising из-за возражений компании Monster Energy, известной по одноимённым энергетическим напиткам.
Игромания.ру07:16

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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