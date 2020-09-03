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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Кремле заявили, что детали фальсификации с Навальным пока неясны

«Пока не располагаем деталями», — заявил Песков, в связи с объявлением Минска, о перехвате телефонного разговора между Варшавой и Берлином, доказывающего фальсификацию отравления Навального.В источнике
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ТАСС

Кремль пока не располагает детальной информацией о фальсификации отравления Навального

ТАССвчера в 08:00
Российская газета

В Кремль еще не поступили данные о фальсификации отравления Навального

Российская газетавчера в 07:32
Газета.Ru

В Кремле пока не ознакомлены с заявлением Минска о фальсификации истории с Навальным

Газета.Ruвчера в 07:51
Известия

В Кремле прокомментировали данные Минска о фальсификации «отравления» Навального

Известиявчера в 07:37
РБК

Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном

РБКвчера в 07:37
Московский Комсомолец

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о Навальном

Московский Комсомолецвчера в 07:36
Lenta.ru

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Lenta.ruвчера в 07:55

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Скорость скачивания Starlink превысила 100 мегабит в секунду

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Naked Science05:11
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Astera05:42