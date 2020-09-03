В Кремле заявили, что детали фальсификации с Навальным пока неясны
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«Пока не располагаем деталями», — заявил Песков, в связи с объявлением Минска, о перехвате телефонного разговора между Варшавой и Берлином, доказывающего фальсификацию отравления Навального.В источнике
Подробнее о событии
В Кремль еще не поступили данные о фальсификации отравления Навального
Российская газетавчера в 07:32
В Кремле пока не ознакомлены с заявлением Минска о фальсификации истории с Навальным
Газета.Ruвчера в 07:51
В Кремле прокомментировали данные Минска о фальсификации «отравления» Навального
Известиявчера в 07:37