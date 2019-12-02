Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Энергетика На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

Спорт Сборная Швеции высмеяла Вяльбе за четыре беременности в сборной России В сезоне-2019/20 не принимают участие четыре лыжницы из сборной России — Юлия Белорукова, Елена Соболева, Татьяна Алешина и Анастасия Седова, все они взяли паузу по причине беременности.

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.

Политика Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».

Политика Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.

Экономика Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google» Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).

Технологии «Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе для банковских карт IT-компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала вспышку активности вредоносного программного обеспечения, которая ставит под угрозу данные банковских карт, хранящихся в информационных системах отелей по всему миру.