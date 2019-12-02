Политика
ТАССВ Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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Энергетика
На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ
Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.
Спорт
Сборная Швеции высмеяла Вяльбе за четыре беременности в сборной России
В сезоне-2019/20 не принимают участие четыре лыжницы из сборной России — Юлия Белорукова, Елена Соболева, Татьяна Алешина и Анастасия Седова, все они взяли паузу по причине беременности.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Политика
Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».
Происшествия
СК проверит информацию об избиении школьника под Смоленском
Ранее в СМИ фигурировала информация о причинении телесных повреждений двенадцатилетнему ребёнку. Инцидент произошёл в Новодугинской школе.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах
Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила в один ряд рост влияния России на Балканах с террористической угрозой.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата
Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Футбол
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
Политика
Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»
Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
Япония подарит США остров для военных испытаний
Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Технологии
«Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе для банковских карт
IT-компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала вспышку активности вредоносного программного обеспечения, которая ставит под угрозу данные банковских карт, хранящихся в информационных системах отелей по всему миру.
Музыка
Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике
Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
Политика
В Госдепе призвали Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госсекретарь отметил, что в США ждут от ЕС усиления торговых связей и совместного противостояния угрозам общей безопасности и демократическим ценностям, которые исходят от России, Китая и Ирана.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.