Политика

ТАССТАССВ Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

ТАСС06:29

Путин готов развернуто рассказать Зеленскому о том, чей Крым

РИА Новости Крым05:59

Кремль отверг идею Зеленского об обсуждении Крыма представителями России, Украины и США

ИА Крыминформ05:58

В Кремле заявили, что статус Крыма не обсуждается

РИА Новости05:48

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США

RT на русском05:45

В Кремле ответили Зеленскому на идею привлечь США к обсуждению вопроса Крыма

Газета.Ru05:43

Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме

РБК05:40
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Энергетика

На Украине назвали условие перехода на прямые поставки газа из РФ

Киев даст согласие на прямые поставки газа из России в случае установлении на него политической цены, которая будет сформирована с учетом цен на европейском хабе, передает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.
Expert.ru 06:40
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика

Интерфакс 06:43
Спорт

Сборная Швеции высмеяла Вяльбе за четыре беременности в сборной России

В сезоне-2019/20 не принимают участие четыре лыжницы из сборной России — Юлия Белорукова, Елена Соболева, Татьяна Алешина и Анастасия Седова, все они взяли паузу по причине беременности.
Нева Спорт 06:55
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс вчера в 14:53
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.
RT на русском 06:01
Армия и оружие

На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв

RT на русском 06:40
Политика

Песков подтвердил дату запуска «Турецкого потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовящейся 8 января встрече между российским и турецкими лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будет открыт газопровод «Турецкий Поток».
Известия 06:24
Происшествия

СК проверит информацию об избиении школьника под Смоленском

Ранее в СМИ фигурировала информация о причинении телесных повреждений двенадцатилетнему ребёнку. Инцидент произошёл в Новодугинской школе.
О чем говорит Смоленск 04:56
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности флота

REGNUM 06:10
Политика

В Германии угрозу терроризма сравнили с влиянием России на Балканах

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила в один ряд рост влияния России на Балканах с террористической угрозой.
РИА Новости 06:57
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Сотрудники киевской полиции задержали подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Lenta.ru 06:41
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Футбол

Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным

Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
Газета.Ru 06:53
Политика

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель.
РБК 06:31
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Политика

Япония подарит США остров для военных испытаний

Япония собирается купить остров и предоставить его США для военных испытаний.
Lenta.ru 05:29
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Экономика

Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»

Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Секрет фирмы 03:48
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Автоновости дня 03:19
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Российская газета 02:00
Технологии

«Лаборатория Касперского» предупредила об угрозе для банковских карт

IT-компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала вспышку активности вредоносного программного обеспечения, которая ставит под угрозу данные банковских карт, хранящихся в информационных системах отелей по всему миру.
News.ru 05:56
Музыка

Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике

Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Политика

В Госдепе призвали Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая

Госсекретарь отметил, что в США ждут от ЕС усиления торговых связей и совместного противостояния угрозам общей безопасности и демократическим ценностям, которые исходят от России, Китая и Ирана.
Военное дело 02:45
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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