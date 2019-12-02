Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

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