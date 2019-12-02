Политика

ТАССТАССВ Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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#ЦитатаДня: что в Кремле сказали про Крым

РИА Новости Крым09:46

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

ТАСС06:29

В Кремле ответили Зеленскому на идею привлечь США к обсуждению вопроса Крыма

Газета.Ru05:43

В Кремле исключили возможность обсуждения статуса Крыма

РИА Новости05:48

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме и «помощи» США

RT на русском05:45

Кремль отверг идею Зеленского об обсуждении Крыма представителями России, Украины и США

ИА Крыминформ05:58

Кремль заявил о готовности Путина дать ответ Зеленскому на вопрос о Крыме

РБК05:40
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Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

РЕН ТВ вчера в 19:26
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg

Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
РБК 13:09
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Политика

Поставки нефти и газа на Украину ограничат 30% от от одного источника

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание кабмину до 1 июля 2020 года ограничить покупку Украиной природного газа, СПГ, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.
ПРАЙМ 12:43
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru 06:48
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Общество

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости 13:04
Технологии

В ФБР заговорили об опасности взлома умного телевизора

Представители ФБР подчеркнули то, что производители моделей умных телевизоров беспокоятся о безопасности устройства в последнюю очередь.
Anonsens 07:36
Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
DP.RU 08:33
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

РБК 10:44
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Политика

Китай вводит санкции против США из-за Гонконга

Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта, обвиняемого в убийстве сына

Газета.Ru 12:16
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Футбол

Курский «Авангард» ввел потолок зарплат

"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Soccer.ru 10:19
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Здоровье

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости 07:16
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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