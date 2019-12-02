Политика
ТАССВ Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
Поставки нефти и газа на Украину ограничат 30% от от одного источника
Президент Украины Владимир Зеленский дал указание кабмину до 1 июля 2020 года ограничить покупку Украиной природного газа, СПГ, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Экономика
Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
Технологии
В ФБР заговорили об опасности взлома умного телевизора
Представители ФБР подчеркнули то, что производители моделей умных телевизоров беспокоятся о безопасности устройства в последнюю очередь.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Китай вводит санкции против США из-за Гонконга
Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
"Авангард" ввел лимит на зарплаты.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".