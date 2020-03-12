Самого термина «обнуление» президентских сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поправку депутата Валентины Терешковой. По словам Пескова, сообщает РИА «Новости», «обнуление» — это «разговорный русский язык».

В Кремле заявили, что нет термина «обнуление» президентских сроков

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