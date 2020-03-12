Политика

РосбалтРосбалтВ Кремле заявили, что нет термина «обнуление» президентских сроков

Самого термина «обнуление» президентских сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поправку депутата Валентины Терешковой. По словам Пескова, сообщает РИА «Новости», «обнуление» — это «разговорный русский язык».
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Инициатива Терешковой была новостью для Кремля

Вести.Ru05:55

Песков прокомментировал поправку Терешковой

Комсомольская правда06:13

Песков назвал новой для Кремля идею об обнулении сроков

РБК06:00

Песков назвал новой инициативу Терешковой по поправкам

Известия06:43

В Кремле о «поправке Терешковой» узнали в режиме онлайн

Интерфакс05:46

Песков назвал последние 20 лет важным периодом развития страны

РИА Новости05:43

Песков прокомментировал инициативу Терешковой об обнулении президентских сроков

ФАН05:30
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Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Финансы

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года

Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
REGNUM вчера в 15:13
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Общество

Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года", - сказал премьер.
Будущее России. Национальные проекты 07:35
Финансы

Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют

Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.
Интерфакс 07:20
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Экономика

Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
РБК 08:10
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции

Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Мойка78 10 марта в 07:37
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Гаджеты

Apple пришлось отменить презентацию iPhone SE 2

Американской корпорации Apple пришлось отменить намеченную на март презентацию iPhone SE 2. Об этом передаёт издание Forbes и владелец YouTube-канала Front Page Tech, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
OAnews вчера в 08:59
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Футбол

Сергей Семак назвал ситуацию с коронавирусом «форс-мажором»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак высказался по поводу сложившейся ситуации в мире из-за коронавируса.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 08:08
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Политика

Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:31
Политика

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Интерфакс 03:59
Футбол

В «Реале» объявлен карантин из-за заразившегося коронавирусом игрока

Баскетболист мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает El Mundo.
Газета.Ru 07:16
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
Коммерсантъ вчера в 12:32
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Футбол

«Спартак» не будет продавать билеты на ближайший матч чемпионата России

Московский "Спартак" принял решение не продавать билеты на матч 22-го тура чемпионата России против "Уфы" из-за указа властей столицы, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:44
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости вчера в 19:55
Энергетика

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 06:49
Общество

Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Газета.Ru 03:35
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 10 марта в 02:42
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском вчера в 16:25
Авто

Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде

Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
SpeedMe 10 марта в 08:53
Общество

В Петербурге задержаны политические активисты

Neva.Today 04:14
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Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
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