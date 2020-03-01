Политика
Военное делоВ Кремле заявили, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой
В воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой.
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Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Российские войска не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Футбол
Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»
В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд.
Футбол
Реал — Барселона 2:0
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Экономика
Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»
Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Общество
Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае
В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 странах.
Армия и оружие
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
Происшествия
В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
Космос
В океанах Марса водилась селедка
В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Политика
Греческие власти усиливают миграционный контроль на границе с Турцией
Дополнительную тысячу военных и четыре сотни полицейских перебросили греческие власти 29 февраля к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения ее незаконного пересечения мигрантами, сообщает газета Kathimerini.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Происшествия
Покушение на Тумсо продолжило линию на запугивание чеченской диаспоры
Нападение на блогера Тумсо Абдурахманова в день рождения Магомеда Даудова бурно обсуждается представителями чеченской диаспоры.
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев
В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией
Здоровье
Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры
В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Шоу-бизнес
Уроженка Сахалина Арина Макарова борется за сердце «Холостяка» на ТНТ
За сердце успешного, но одинокого стоматолога Антона Криворотова решила побороться уроженка Южно-Сахалинска Арина Макарова.