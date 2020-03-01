В воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой.

В Кремле заявили, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

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Происшествия В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье «По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.

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Политика Греческие власти усиливают миграционный контроль на границе с Турцией Дополнительную тысячу военных и четыре сотни полицейских перебросили греческие власти 29 февраля к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения ее незаконного пересечения мигрантами, сообщает газета Kathimerini.