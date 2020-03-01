Политика

Военное делоВоенное делоВ Кремле заявили, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

В воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой.
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В Кремле готовятся к «непростой» встрече Путина и Эрдогана

Газета.Ru15:22

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

РБК11:37

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Вести.Ru09:28

В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

Lenta.ru10:07

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Интерфакс09:45

Эксперт: Путин и Эрдоган на предстоящей встрече помимо Сирии могут коснуться Ливии

ТАСС10:43

Песков: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Московский Комсомолец10:15
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В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage

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Общество

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Известия 11:00
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Российские войска не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией.
РБК 15:18
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 вчера в 11:50
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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд.
Вести.Ru 06:42
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Реал — Барселона 2:0

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Газета.Ru 15:35
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Игры

Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду

OAnews вчера в 11:50
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Экономика

Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»

Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Новые Известия 28 февраля в 15:05
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Общество

Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае

В Китае зафиксировано почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он распространился в более чем 50 странах.
Интерфакс 11:30
Армия и оружие

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
RT на русском 15:50
Космос

В океанах Марса водилась селедка

В океанах Марса водилась селедка Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь.
Экспресс газета 01:00
Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец 11:23
Политика

Греческие власти усиливают миграционный контроль на границе с Турцией

Дополнительную тысячу военных и четыре сотни полицейских перебросили греческие власти 29 февраля к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения ее незаконного пересечения мигрантами, сообщает газета Kathimerini.
Красная весна вчера в 15:01
Политика

США и «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
ТАСС вчера в 08:14
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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
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Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

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Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма

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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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Покушение на Тумсо продолжило линию на запугивание чеченской диаспоры

Нападение на блогера Тумсо Абдурахманова в день рождения Магомеда Даудова бурно обсуждается представителями чеченской диаспоры.
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Армия и оружие

В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев

В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
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Российские военные выполнят наблюдательный полёт над Германией

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Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры

В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
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Уроженка Сахалина Арина Макарова борется за сердце «Холостяка» на ТНТ

За сердце успешного, но одинокого стоматолога Антона Криворотова решила побороться уроженка Южно-Сахалинска Арина Макарова.
Сахалин.Инфо 15:52
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