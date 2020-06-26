Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции. В частности, журналисты спросили Пескова о появившихся сообщениях об организации избирательного участка во Владивостоке в багажнике автомобиля.
Читать в источнике
Комментировать60
с чего всё началось

Песков: число фейков о ситуации с голосованием по поправкам «просто зашкаливает»

Количество фейков по ситуации вокруг общероссийского голосования по поправкам в конституцию зашкаливает, однако в фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:47

Подробнее о событии

Песков: количество фейков о голосовании по поправкам в Конституцию зашкаливает

Вести.Ru06:40

Песков заявил о «зашкаливающем» числе фейков о ситуации с голосованием по поправкам

Газета.Ru06:33

В Кремле заявили, что число фейков о голосовании по Конституции «просто зашкаливает»

Znak.com06:20

Кремль отказался изучать данные о неоднократном голосовании по поправкам

РБК06:22

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

RT на русском06:16

Песков: число фейков о ситуации с голосованием по поправкам «просто зашкаливает»

ТАСС05:47

В Кремле готовы передать в ЦИК конкретику о нарушениях на голосовании

РИА Новости05:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
292
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
81
Общество

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости вчера в 04:58
15
Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
9
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
2
Политика

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

Разработка реформы таможенной системы и предложения по дерегуляции в бизнесе были основными задачами, которые поставил перед Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский во время назначения.
РБК 00:35
247
Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
9
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
189
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
332
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
983
Здоровье

Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета

Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
17
Происшествия

В Дагестане в мошенничестве подозревают руководителя УК «Лидер»

По данным следствия, сотрудники мусорного оператора УК "Лидер" собирали мусор, но не везли его на лицензированный полигон в городе Избербаш, а выгружали отходы на несанкционированные свалки, которые находились в тех же муниципалитетах, где и производился сбор отходов.
Акценты 07:23
1
Технологии

Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10

ВладТайм 07:39
9
Шоу-бизнес

Лолита через суд выселяет бывшего мужа

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ вчера в 06:19
17
Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
41
Происшествия

Прокурор требует 16,5 лет для росгвардейца, обвиняемого в зверском убийстве девушки в Казани

Kazanfirst.ru 07:22
2
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
2
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
43
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
1K
Экономика

Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда

Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей 06:37
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
129
Армия и оружие

Присутствие Турции в Ливии вскружило Франции голову — Анкара

Военное присутствие Турции в Ливии вскружило голову правительству Франции, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 25 июня, сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı.
ИА Красная Весна 03:37
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
324
Общество

В Саратове выявлено более 2 тысяч случаев коронавируса

Напомним, сегодня Саратов попал на 14-е место среди всех регионов по числу больных коронавирусом.
Четвертая Власть 07:03
1,1K
Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
28
Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
114
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
288
Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
239
Экономика

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
9
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное