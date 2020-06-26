Количество фейков по ситуации вокруг общероссийского голосования по поправкам в конституцию зашкаливает, однако в фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции. В частности, журналисты спросили Пескова о появившихся сообщениях об организации избирательного участка во Владивостоке в багажнике автомобиля.

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

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