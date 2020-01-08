Политика
Российская газетаВ Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией. "Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос о готовности России обсуждать данную тему с США.
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с чего всё началось
Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с Германией и Турцией и намерен обсуждать ее и с Россией.РИА Новости16:58
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Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
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Сама Samsung не отрицает, что в модуле Device Care, посвящённому накопителю устройства, используется ПО Qihoo 360.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
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Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев
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Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Политика
На Украине попытались объяснить отказ Германии в военной помощи
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко попытался объяснить, почему Германия отказалась предоставлять Киеву военную помощь.
Политика
Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Гаджеты
Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители
На выставке CES 2020 разработчики представили FireCuda Gaming SSD и BarraCuda Fast SSD.
Фигурное катание
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Армия и оружие
НАТО выведет из Ирака некоторую часть военных
В целях безопасности из Ирака будет выведена часть военнослужащих Североатлантического альянса.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Гаджеты
В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Наука
Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии
Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными ситуациями
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Финансы
Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд
Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Здоровье
Тюменские медики достигли показателей проекта по развитию помощи детям
В Тюменской области достигнуты показатели регионального проекта по развитию помощи детям, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.