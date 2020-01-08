Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с Германией и Турцией и намерен обсуждать ее и с Россией.

с чего всё началось

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией. "Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос о готовности России обсуждать данную тему с США.

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

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