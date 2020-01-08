Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией. "Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос о готовности России обсуждать данную тему с США.
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с чего всё началось

Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с Германией и Турцией и намерен обсуждать ее и с Россией.
РИА Новости16:58

Подробнее о событии

Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

РИА Новости16:58

Трамп: США обсудят ситуацию в Ливии с РФ на фоне попыток выработать план урегулирования

ТАСС16:33

Песков: Россия готова к обсуждению Ливии с США

Газета.Ru17:56

Кремль прокомментировал планы Трампа обсудить с Россией ситуацию в Ливии

Lenta.ru16:47

Песков заявил, что Москва готова обсуждать Ливию с США

Life.ru18:10

Песков заявил о готовности России обсуждать с США ситуацию в Ливии

Телеканал 360°17:27

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Российская газета17:20
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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Коммерсантъ 18:43
Гаджеты

На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО

Сама Samsung не отрицает, что в модуле Device Care, посвящённому накопителю устройства, используется ПО Qihoo 360.
iXBT.com 17:05
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 12:48
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана

Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
REGNUM 15:21
Футбол

Как удивить Абрамовича и саудовского короля: владелица «Конфаэль» о сходстве шоколада и металла, таланте Бернара Арно и вкусах китайцев

Новый гость проекта, владелица кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова (с оценкой состояния в $30 млн входила в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes), только на первый взгляд не имеет отношения к индустрии здорового питания.
Forbes 05 января в 10:06
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Экономика

Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Известия вчера в 12:14
Политика

На Украине попытались объяснить отказ Германии в военной помощи

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко попытался объяснить, почему Германия отказалась предоставлять Киеву военную помощь.
Lenta.ru 17:57
Политика

Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным

Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 04:57
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru вчера в 03:25
Гаджеты

Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители

На выставке CES 2020 разработчики представили FireCuda Gaming SSD и BarraCuda Fast SSD.
Игромания.ру вчера в 13:01
Фигурное катание

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Начало телепоказа шоу было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, будет транслировать «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером».
Sport24.ru 13:57
Армия и оружие

НАТО выведет из Ирака некоторую часть военных

В целях безопасности из Ирака будет выведена часть военнослужащих Североатлантического альянса.
Красная весна 12:40
Гаджеты

Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi

Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Дни24 05 января в 03:11
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС 14:06
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Гаджеты

В Сети появились первые рендерные изображения смартфона iPhone SE 2

UfacityNews.ru 15:22
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings 03:00
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

F1news.ru 05:45
Наука

Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии

Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).
Известия 04 января в 16:01
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Политика

Захарова: США прикрывают свои ошибки выдуманными ситуациями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами.
Life.ru 12:48
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra вчера в 18:00
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Финансы

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
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Тюменские медики достигли показателей проекта по развитию помощи детям

В Тюменской области достигнуты показатели регионального проекта по развитию помощи детям, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
АиФ Тюмень 03:28
Хоккей

«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Газета.Ru 11:46
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