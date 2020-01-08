Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией. "Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос о готовности России обсуждать данную тему с США.
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с чего всё началось

Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с Германией и Турцией и намерен обсуждать ее и с Россией.
РИА Новости16:58

Подробнее о событии

Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков

РИА Новости16:58

Трамп: США обсудят ситуацию в Ливии с РФ на фоне попыток выработать план урегулирования

ТАСС16:33

Песков: Россия готова к обсуждению Ливии с США

Газета.Ru17:56

Песков заявил, что Москва готова обсуждать Ливию с США

Life.ru18:10

Кремль прокомментировал планы Трампа обсудить с Россией ситуацию в Ливии

Lenta.ru16:47

Песков заявил о готовности России обсуждать с США ситуацию в Ливии

Телеканал 360°17:27

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Российская газета17:20
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Армия и оружие

СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке

Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
РБК 20:10
Происшествия

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:06
Общество

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета вчера в 03:51
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Политика

Иран заявил о возможном ударе по союзникам США

Иранский Корпус стражей исламской революции заявляет, что любая страна, которая предоставит свою территории как плацдарм для атак против Ирана, станет целью ответного удара.
Политика Сегодня 20:19
Общество

Загадка да Винчи: Ученые раскрыли тайну самой дорогой картины в мире

Напомним, картина «Спаситель мира», на которой изображен Христос со стеклянной сферой в руках, является самой дорогой в истории.
Интересант 06:59
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в турецкий пирс

Об инциденте сообщил турецкий государственный канал TRT, причем первоначальная информация была противоречива — речь шла о том, что российский корабль едва не протаранил пирс.
Популярная механика вчера в 23:45
Политика

Джонсон и глава Еврокомиссии обсудят будущее торговое соглашение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые встретится с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главной темой переговоров станет будущее торговое соглашение между Великобританией и ЕС, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьер-министра.
РИА Новости 20:34
Политика

В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
РИА Новости 20:32
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Общество

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56

Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Известия 17:25
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Гаджеты

Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10

Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
RuNews24.ru 05 января в 20:03
Хоккей

Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ

Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru 05 января в 08:54
Политика

Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Известия 16:05
Кино

Колин Фаррелл сыграет Пингвина в новом «Бэтмене»

Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз раскрыл роль Колина Фаррелла в своем фильме.
Культуромания 09:16
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Культура

Создатель «Мандалорца» опроверг теорию зрителей о малыше Йоде

Профиль 09:52
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

Россиян предупредили о снижении пенсий

Уменьшенные страховые выплаты по уходу на заслуженный отдых полагаются гражданам РФ, переехавшим в другой субъект Федерации с меньшим региональным коэффициентом, а также должникам по счетам за квартиру и неплательщикам штрафов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.
Рамблер 15:12
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Армия и оружие

СРОЧНО: вторая волна ударов по базам США, Трамп готовит обращение к нации

Иранское информагентство «Тасним» выпустило новость о начале второй волны ракетных ударов по военным объектам США на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани» .
Rusvesna.su 20:04
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 05 января в 08:37
Авто

УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 03:31
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета вчера в 02:04
Общество

Создатели Escape from Tarkov извинились за слова о том, что женщинам нет места на войне

В 2016-м году портал Wccftech взял интервью у Павла Дятлова, одного из разработчиков Escape from Tarkov, где он рассказал о причинах отсутствия играбельных женских персонажей в хардкорном боевике.
Игромания.ру 14:24
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