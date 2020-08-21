Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ-Арене»

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи.