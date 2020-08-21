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Российская газета
Российская газета

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси. Это абсолютно суверенное дело Беларуси.
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Газета.Ru

Названо условие, при котором Россия поможет урегулировать ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru06:20
РИА Новости

Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков

РИА Новости06:45
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Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

RT на русском06:44
Известия

В Кремле прокомментировали создание координационного совета

Известия06:43
Говорит Москва

В Кремле заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Говорит Москва06:24
Lenta.ru

Кремль заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Lenta.ru06:54
ТАСС

Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии

ТАСС06:12

Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ-Арене»

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Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ-Арене»
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РИА Новости06:09
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РБК07:44

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ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР Семь человек были арестованы Пресненским райсудом Москвы в рамках расследования уголовного дела о попытке похищения прапорщика спецназа Министерства государственной безопасности ДНР Романа Волянюка.
Коммерсантъвчера в 15:55

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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