В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси
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На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".В источнике
Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси. Это абсолютно суверенное дело Беларуси.
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