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Российская газета
Российская газета

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".В источнике
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Известия

В Кремле прокомментировали создание координационного совета

Известия06:43
Lenta.ru

Кремль заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Lenta.ru06:54
РИА Новости

Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков

РИА Новости06:45
RT на русском

Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

RT на русском06:44
Газета.Ru

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

Газета.Ru09:18
ТАСС

Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии

ТАСС06:28
Говорит Москва

В Кремле заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Говорит Москва06:24

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до сентября

Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Вечерний Челябинск08:29
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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