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Российская газета
Российская газета

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

Газета.Ru09:18
ТАСС

Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии

ТАСС06:28
РИА Новости

Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков

РИА Новости06:45
RT на русском

Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

RT на русском06:44
Известия

В Кремле прокомментировали создание координационного совета

Известия06:43
Lenta.ru

Кремль заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Lenta.ru06:54
Говорит Москва

В Кремле заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Говорит Москва06:24

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»
Экономика сегоднявчера в 06:43
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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