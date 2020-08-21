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Российская газета
Российская газета

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко скептически относится к предложению Макрона стать посредником в Белоруссии

ТАСС09:01
Lenta.ru

Кремль заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Lenta.ru06:54
Газета.Ru

Названо условие, при котором Россия поможет урегулировать ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru06:20
RT на русском

Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии

RT на русском06:44
Известия

В Кремле прокомментировали создание координационного совета

Известия06:43
Говорит Москва

В Кремле заявили о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Говорит Москва06:24
РИА Новости

Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков

РИА Новости06:45

Онколог рассказал, люди с какой особенностью гораздо реже болеют раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев в своем Instagram ответил на распространенный вопрос о том, могут ли накопившиеся обиды, злость, агрессия и негативные эмоции в целом способствовать развитию рака.
Российская газета01:31
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до сентября

Решение о продлении режима повышенной готовности дает возможность работающим пенсионерам этого возраста оставаться дома и продлевать больничные листы, пояснили в пресс-службе регионального правительства.
Вечерний Челябинск08:29
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