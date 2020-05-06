Политика

РБКРБКВ Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину». Согласно данным последнего соцопроса Левада-центра, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, 33% заявили, что не одобряют.
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с чего всё началось
Согласно опубликованным
результатам телефонного опроса "Левада-центра", проведенного 24-27 апреля, уровень одобрения деятельности Путина на посту президента снизился до исторического минимума.
Интерфакс07:40

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«Левада-центр» зафиксировал низкий рейтинг одобрения деятельности Путина

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