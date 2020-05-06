Политика

РБКРБКВ Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину». Согласно данным последнего соцопроса Левада-центра, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, 33% заявили, что не одобряют.
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с чего всё началось
Согласно опубликованным
результатам телефонного опроса "Левада-центра", проведенного 24-27 апреля, уровень одобрения деятельности Путина на посту президента снизился до исторического минимума.
Интерфакс07:40

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В Кремле прокомментировали апрельские данные «Левада-центра» по рейтингу Путина

Интерфакс07:40

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

РБК08:34

В Кремле прокомментировали данные о рекордно низком рейтинге Путина

Московский Комсомолец08:26

Песков: Кремль не склонен полностью доверять опросам «Левада-центра» о рейтингах Путина

ТАСС08:01

«Левада-центр» зафиксировал низкий рейтинг одобрения деятельности Путина

Дождь11:24

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Ведомости07:30

«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снизился в 2 раза с осени 2017 года

Znak.com05:21
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Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
1K
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
1K
Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
7,8K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
598
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
354
Общество

Павел Мамаев возместил ущерб телеведущей «Первого канала»

РБК 09:23
Гаджеты

Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая

По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода.
OAnews 07:46
2
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
19
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
36
Общество

Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии

Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
3
Экономика

Белоусов: экономика России вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
70
Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
71
Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
4
Происшествия

Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области

Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 08:15
48
Общество

Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
24
Общество

Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России

Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
2K
Общество

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
4
Футбол

Хавбек «Ман Сити» Сане согласовал контракт с «Баварией»

24-летний футболист договорился с мюнхенским клубом о пятилетнем контракте. Теперь «Бавария» ведет переговоры о сумме за переход хавбека.
Матч ТВ 01:15
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
456
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
2
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
90
Общество

ЕГЭ вписывается в летнее расписание

ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM 04:16
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Общество

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста вчера в 10:12
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Спорт

Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius

NewInform 10:36
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
12
Здоровье

В Самарской области снижается заболеваемость коронавирусом

Вопреки прогнозам в Самарской области не произошло взрывного роста эпидемии — в последней декаде апреля темпы начали замедляться.
Pro Город Самара 11:04
Футбол

В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу

Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
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