с чего всё началось

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину». Согласно данным последнего соцопроса Левада-центра, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, 33% заявили, что не одобряют.

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

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