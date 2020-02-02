Политика
Взгляд.руВ Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН
Некоторые положения «сделки века» не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.Вести.Ru05:40
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Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Происшествия
Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован
Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Общество
Вслед за аномальным теплом в Ленобласть придут дожди
На северо-запад снова пришло аномальное тепло.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон разошлась с новым мужем спустя 12 дней после свадьбы
Фотомодель и актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым мужем кинопродюсером Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Помпео посоветовал Казахстану больше сотрудничать с компаниями США
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Казахстан призвал власти страны сотрудничать с американскими компаниями.
Гаджеты
Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS
Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка найдена погибшей
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Футбол
Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»
Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду "россонери".
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Авто
Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске
Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Футбол
Пеп Гвардиола: «„Тоттенхэм“ забил 2 гола после 2 ударов. „Ман Сити“ играл хорошо, но уступил»
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2).
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Биатлон
Биатлонистка Шевченко победила в спринте на юниорском чемпионате мира
Россиянка Анастасия Шевченко заняла первое место в спринте на юниорском чемпионате мира в Швейцарии.