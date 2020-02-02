Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

Некоторые положения «сделки века» не в полной мере соответствуют резолюциям Совбеза ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Накануне вслед Лига арабских государств вслед за Палестиной отвергла план, предложенный Трампом. Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
Вести.Ru05:40

Подробнее о событии

В России указали на несоответствие «сделки века» резолюциям СБ ООН

RT на русском11:12

Песков: «сделка века» не совсем соответствует резолюциям Совбеза ООН на этот счет

ТАСС05:49

Кремль: «сделка века» не совсем соответствует резолюции Совбеза ООН

Коммерсантъ06:47

В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям Совбеза ООН

Lenta.ru06:18

Песков заявил о расхождении «сделки века» Трампа с резолюциями Совбеза ООН

Интерфакс06:08

Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

РБК08:18

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Вести.Ru05:40
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National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
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Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Московский Комсомолец 09:07
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Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии

Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
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Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 13:01
Происшествия

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован

Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
RT на русском 08:18
Происшествия

В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих

Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
РБК 13:35
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Общество

Вслед за аномальным теплом в Ленобласть придут дожди

На северо-запад снова пришло аномальное тепло.
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон разошлась с новым мужем спустя 12 дней после свадьбы

Фотомодель и актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым мужем кинопродюсером Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы.
Газета Metro 12:17
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Lenta.ru 11:40
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Политика

Помпео посоветовал Казахстану больше сотрудничать с компаниями США

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Казахстан призвал власти страны сотрудничать с американскими компаниями.
Газета.Ru 04:21
Шоу-бизнес

Собчак спровоцировала очередной скандал в российском шоу-бизнесе

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Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS

Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
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Пропавшая в Саратове девушка найдена погибшей

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Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Футбол

Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»

Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду "россонери".
РИА Новости 12:16
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru 14:09
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

Автоновости дня 31 января в 00:29
Транспорт

Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем

Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
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Пеп Гвардиола: «„Тоттенхэм“ забил 2 гола после 2 ударов. „Ман Сити“ играл хорошо, но уступил»

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2).
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Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

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Биатлонистка Шевченко победила в спринте на юниорском чемпионате мира

Россиянка Анастасия Шевченко заняла первое место в спринте на юниорском чемпионате мира в Швейцарии.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБольше новостей по теме
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