Политика
РИА НовостиВ Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
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с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.РБК05:30
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Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor вчера в 04:18
Экономика
В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Наука
На дне Тихого океана нашли пришельца из фильма Стивена Спилберга
Ученые обнаружили внешне похожих на инопланетян странных существ на дне в восточной части Тихого океана.
МедиаПоток 07:46
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru 00:52
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Наука
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
На пресс-конференции в Хабаровске во вторник Дегтярев объяснил, почему не вышел пообщаться с гражданами.
Городовой 09:40
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Технологии
Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office
Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании.
3DNews 14:21
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news 16:54
Политика
Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России
До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
Ридус 17:01
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Кино
«Джокер» стал самым «проблемным» фильмом Британии в 2019 году
Piter.tv вчера в 03:21
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
Момент задержания танцевавших лезгинку на МКАД попал на видео
На видео зафиксировали момент задержания москвичей, которые устроили танцы на МКАД, чем сильно затруднили движение для других автомобилистов.
Московский Комсомолец 06:05
Общество
В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:05
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52