с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

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Происшествия В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.

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Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. 4

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Технологии Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании. 2

Политика Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».