с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

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