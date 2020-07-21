Политика
РИА НовостиВ Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
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с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована в президентском указе 2018 года.РБК05:30
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Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:46
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21:50
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости 22:23
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Политика
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что Россия и Китай являются главными соперниками США на международной арене.
Газета.Ru 19 июля в 06:06
Футбол
Роналду вышел на второе по количеству голов в официальных матчах
Португалец достиг отметки в 734 гола в официальных матчах на всех уровнях, будь то сборная или клубные соревнования.
ГЛАС.RU 23:29
Авто
Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь "коротких" советов по выбору автомобиля с пробегом, которые помогут сэкономить.
РИА Новости 21:52
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила день рождения дочери в Майами
День рождения был отмечен в Versace Mansión.
RuNews24.ru 15:16
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Здоровье
Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области
В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59
Космос
НАСА организует трансляцию предпусковых работ и запуска марсохода Perseverance
3DNews 19 июля в 01:24
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов перенес операцию
ТК Звезда 18:33
Здоровье
За сутки в Хакасии 37 человек заболели коронавирусом
Один заболевший житель Хакасии выявлен в Красноярском крае. Также за сутки 27 пациентов с COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии.
Новая Хакасия.Online 18 июля в 23:32
Путешествия
Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов
Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец 19:16
Здоровье
В РФ определили регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
Чукотка является лидером среди российских регионов по уровню заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 23:25
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости 16:19
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты судейства.
МИР 24 16:01
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая выступила за денонсацию Союзного договора
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступает за нейтральный статус республики и денонсацию Союзного договора Белоруссии и России.
ТАСС 12:51