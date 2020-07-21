Международная экономика весьма и весьма неблагоприятна. Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, ставятся новые корректировки. Неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

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