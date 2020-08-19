Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Почему Кремль не будет помогать Лукашенко

URA.Ruвчера в 14:58
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новостивчера в 07:32
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русскомвчера в 06:43
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правдавчера в 07:03
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ruвчера в 09:47
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфаксвчера в 07:11
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАССвчера в 06:41
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусьвчера в 07:26

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
16

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Ранее, оценивая свои шансы на победу в президентских выборах, Трамп говорил, что непременно изберётся на второй срок, если на фоне пандемии коронавируса не будет проводиться голосование по почте.
Мир новостейвчера в 07:13
139

Поступления в бюджет ПФР выросли за первое полугодие на 15,3%

Поступления в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) за январь — июнь текущего года составили 4,84 трлн рублей что больше показателя аналогичного периода 2019 года на 15,3%. Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты сообщает ТАСС.
ФАН23:31

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР Верховный суд (ВС) Крыма вынес приговор бывшим сотрудникам полиции и военнослужащему по делу о нападении на руководителя отдела Следственного комитета России (СКР) Алушты Константина Гирякова в 2017 году.
Коммерсантъвчера в 14:49
2

Отмечены новые вспышки коронавируса в 6 муниципалитетах Приморья

Новые вспышки заболевания COVID-19 зафиксированы в шести муниципалитетах Приморья, а во Владивостоке продолжают регистрировать десятки больных, сообщили на заседании краевого оперативного штаба 20 августа.
КП - Владивосток22:27
1

На «Армии-2020» покажут российского «Тигра» без верха

В среду, 19 августа, стало известно о том, что на полях грядущего военно-технического форума «Армия-2020», который стартует на этой неделе, будет презентован новый представитель серии многоцелевых автомобилей «Тигр».
ГЛАС.RUвчера в 09:46
5