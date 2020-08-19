Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.