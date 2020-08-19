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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Почему Кремль не будет помогать Лукашенко

URA.Ruвчера в 14:58
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новостивчера в 07:32
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфаксвчера в 07:11
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правдавчера в 07:03
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ruвчера в 09:47
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русскомвчера в 06:43
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАССвчера в 06:41
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусьвчера в 07:26

Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
RT на русском19:50
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
1,4K

Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.
Российская газета21:34
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Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Никто не может считаться официальным победителем выборов в Белоруссии, так как неизвестен масштаб фальсификации, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в эфире Латвийского телевидения.
Финансовая газетавчера в 09:01
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Обама назвал президентство Трампа реалити-шоу и похвалил Байдена

Экс- президент США Барак Обама назвал президентство действующего американского лидера Дональда Трампа реалити-шоу и дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец21:56
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Компании США потратят $1 трлн на перенос производства из Китая

Эксперты BofA считают, что перенос всего связанного с экспортом производства, которое не предназначено для китайского потребления, из Китая может стоить компаниям $1 трлн в течение пяти лет.
ИА Красная Весна18 августа в 11:32
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