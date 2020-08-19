В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Смотрите также
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси
«Ак Барс» дважды отыгрался и победил СКА на турнире в Казани
Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Смартфоны смогут определять опьянение хозяина по походке
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее оказалось ложным
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Назначивший два пенальти «Спартаку» судья Казарцев отстранен от работы
Меркель и Путин обсудили варианты преодоления кризиса в Белоруссии
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Кремль отрицает присутствие российских военных в Белоруссии
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Лавров: президентские выборы в Белоруссии не были идеальными
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
Подробнее о событии
Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах
Комсомольская правда07:03