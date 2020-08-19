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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
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URA.Ru

Почему Кремль не будет помогать Лукашенко

URA.Ru14:58
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском06:43
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новости07:32
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфакс07:11
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правда07:03
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ru09:47
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАСС06:41
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусь07:26

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс15:07

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами.
Мир новостей10:09
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