В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
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Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах
Комсомольская правда07:03