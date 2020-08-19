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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правда07:03
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новости07:32
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфакс07:11
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ru09:47
URA.Ru

Что думают в Кремле о ситуации в Беларуси

URA.Ru08:00
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском06:43
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАСС06:41
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусь07:26

Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.
Газета.Ru13:56
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Ещенко уверен, что Урунов неправильно начал свою карьеру в «Спартаке»

36-летний защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал критику болельщиков в адрес новичка команды Остона Урунова, который ранее выложил в Instagram фотографию с пакетами дорогих брендов.
RT на русскомвчера в 11:46

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ усилить группировку на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.
Lenta.ru12:43
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В Крыму задержали члена украинского незаконного формирования

Батальон был создан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым, которого в России заочно обвиняют в диверсии, совершенной группой лиц, повлекшей значительный ущерб (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), в шести публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ), а также организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).
Коммерсантъ10:09
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