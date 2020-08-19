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Газета.Ru
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне являются недопустимыми. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, такие попытки наблюдаются.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ru09:47
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новости07:32
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАСС06:41
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правда07:03
URA.Ru

Что думают в Кремле о ситуации в Беларуси

URA.Ru08:00
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русском06:43
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфакс07:11
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусь07:26

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
854

Украина разорвала семь соглашений СНГ в сфере гражданской авиации

Отмечается, что речь идет о соглашениях "О дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ", "О практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации", а также "О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации".
Газета.Ru08:25
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Минздрав РТ заявил, что после коронавируса необходима реабилитация

«Наши пациенты перестали обращаться к врачам после выздоровления или после выписки из стационара, но, к сожалению, новая коронавирусная инфекция или вирусное поражение легких, даже если не всегда это коронавирусная инфекция, требуют диспансерного наблюдения пациентов», –подчеркнула Фейсханова.
Шешминская новь07:06
8

В Сочи водители перестали пускать в автобусы пассажиров без масок

«Водители МУП г. Сочи «Сочиавтотранс» и других автотранспортных предприятий будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.
РБК10:13
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Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новости09:34
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