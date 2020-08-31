В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова
В Кремле не знают, кто и зачем напал на блогера Егора Жукова, но в курсе, что правоохранительные органы проводят проверки, и надеются на то, что виновные будут найдены.В источнике
С чего всё началось
«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова
Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Дождь05:31
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