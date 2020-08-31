В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова

Дни24 20

В Кремле не знают, кто и зачем напал на блогера Егора Жукова, но в курсе, что правоохранительные органы проводят проверки, и надеются на то, что виновные будут найдены.