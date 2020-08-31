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Российская газета
Российская газета

В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова

В Кремле не знают, кто и зачем напал на блогера Егора Жукова, но в курсе, что правоохранительные органы проводят проверки, и надеются на то, что виновные будут найдены.В источнике
С чего всё началось
Дождь

«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

Корреспондент Дождя спросил у Пескова, не вызывают ли у Кремля обеспокоенность «постоянные провокации против представителей оппозиции», в частности, отравление Алексея Навального и избиение экс-фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
Дождь05:31
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Евросоюзе считают, что избиение Егора Жукова — это тревожный сигнал об отношении в России к СМИ

Эхо Москвы08:03
РБК

Кремль попросил не выстраивать «цепочек» после нападения на Жукова

РБК06:25
Дождь

«Я бы не выстраивал здесь цепочек». Песков — об отравлении Навального и избиении Жукова

Дождь05:31
RT на русском

В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве

RT на русском05:39
Lenta.ru

Кремль отреагировал на избиение Егора Жукова

Lenta.ru05:35
Газета.Ru

Песков прокомментировал нападение на Жукова

Газета.Ru05:31
ТАСС

В Кремле надеются, что напавших на Егора Жукова установят и накажут по закону

ТАСС05:54

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
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