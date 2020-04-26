Коронавирус
Говорит МоскваВ Кремле заявили о способности России жить при низких ценах на нефть
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов в этом году из Фонда национального благосостояния потратят два триллиона рублей.
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Песков: у России есть «подушка безопасности» на период дешевой нефти, но нужно экономить резервы
Коммерсантъвчера в 07:30
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Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Дерипаска призвал ввести санкции против Китая
По мнению бизнесмена, против государств, которые будут признаны виновными, следует вводить санкции и эмбарго, поскольку времени для сохранения экосистемы уже не осталось.
Lenta.ru 01:42
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров
Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
У Зеленского рассказали, как возникла идея позвать Саакашвили в Кабмин
Предложение пригласить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Украины возникло на одном из совещаний с главой государства Владимиром Зеленским.
РИА Новости Крым 03:01
Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Технологии
У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт.
Машины и Механизмы 03:54
Общество
В России за сутки зафиксировали более 6 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 6 тыс. 198 новых случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах страны.
Мойка78 03:57
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Наука
Физики нашли фундаментальный предел текучести жидкостей
Фундаментальную формулу максимального значения текучести жидкостей предложили российские и британские ученые 24 апреля в публикации в журнале Science Advances.
ИА Красная Весна 25 апреля в 04:03
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце ВМС США оказалась аномальной
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 25 апреля в 09:07
Здоровье
В Магадане умерли 2 человека с коронавирусом
Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение, в котором сообщил о смерти двух заболевших коронавирусом в регионе.
Весьма 06:13
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро в 2021 году
Число городов, которые в 2021 году должны принять матчи чемпионата Европы по футболу, может сократиться до 11.
RT на русском вчера в 17:25
Общество
Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
Футбол
«Локомотив» договорился с сербским тренером Николичем о контракте
Московский "Локомотив" договорился с сербским тренером Марко Николичем о контракте.
Газета.Ru 06:40
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:26
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Общество
Мишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Московский Комсомолец 04:49
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Экономика
Мишустин: компании с техническими задолженностями получат господдержку
Москва, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса.
REGNUM 04:25
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Армия и оружие
Неизвестное изделие замечено на заводе General Dynamics
Военное обозрение 04:43
Кино
Райан Рейнольдс отправится в путешествие во времени
ИА InterMedia 06:10