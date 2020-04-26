Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов в этом году из Фонда национального благосостояния потратят два триллиона рублей.

В Кремле заявили о способности России жить при низких ценах на нефть

Общество Дерипаска призвал ввести санкции против Китая По мнению бизнесмена, против государств, которые будут признаны виновными, следует вводить санкции и эмбарго, поскольку времени для сохранения экосистемы уже не осталось. 9

Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 219

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Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 355

Политика У Зеленского рассказали, как возникла идея позвать Саакашвили в Кабмин Предложение пригласить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Украины возникло на одном из совещаний с главой государства Владимиром Зеленским.

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Технологии У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт. 3

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Наука Физики нашли фундаментальный предел текучести жидкостей Фундаментальную формулу максимального значения текучести жидкостей предложили российские и британские ученые 24 апреля в публикации в журнале Science Advances.

Здоровье В Магадане умерли 2 человека с коронавирусом Губернатор Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение, в котором сообщил о смерти двух заболевших коронавирусом в регионе.

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Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 881

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Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 38

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