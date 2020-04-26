Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Кремле заявили о способности России жить при низких ценах на нефть

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на компенсацию выпадающих нефтегазовых доходов в этом году из Фонда национального благосостояния потратят два триллиона рублей.
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Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

РИА Новостивчера в 06:55

Песков: у России есть «подушка безопасности» на период дешевой нефти, но нужно экономить резервы

Коммерсантъвчера в 07:30

В Кремле заявили, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Газета.Ruвчера в 07:03

Песков заявил, что у России есть «подушка безопасности» на период низких цен на нефть

ТАССвчера в 07:01

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Интерфаксвчера в 06:58

Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

РБКвчера в 07:53

Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти

Вести.Ruвчера в 06:48
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Политика

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
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Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
2,8K
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
38
Общество

ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД

В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Здоровье

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
18
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
367
Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

NewInform 24 апреля в 23:15
390
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
448
Общество

В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары

REGNUM 02:04
418
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Общество

В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения

Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.
ТАСС 02:23
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:17
764
Культура

В шоу «Маска» определили победителя

В телевизионном шоу «Маска» определили победителя. Им стал 30-летний Анатолий Цой.
Культуромания 02:39
60
Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
272
Наука

Дыра, которую мы залатаем

Хлор, пожиратель озона В начале 1970-х годов химики Франк Шервуд Роуленд и Марио Молина заинтересовались судьбой хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосфере.
N+1 25 апреля в 08:24
Происшествия

Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
10
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
569
Политика

Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57
350
Общество

В России проведено уже более 3 млн тестов на коронавирус

В России проведено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Газета.Ru 02:39
13
Кино

Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей

По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна вчера в 17:03
11
Происшествия

Под Новосибирском погибли шестеро, отравившись неизвестной жидкостью

По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, шестеро скончались в среду 22 апреля после распития неустановленной жидкости на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново.
Evo-rus.com 01:56
1
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
802
Политика

Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
308
Общество

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Глава северокорейского государства направил гражданам страны послание.
Экспресс газета вчера в 18:28
1
Здоровье

Власти Украины назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае стремительного снижения заразившихся коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода с карантина перейти сразу на третий или четвертый.
РИА Новости 02:20
Кино

Сценарист «Ведьмака» Netflix хочет изменить одну из сцен сериала

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила, что сценарист Хейли Холл хотела бы изменить одну из сцен эпизода «Редкие виды», если бы у неё была такая возможность.
REGNUM вчера в 15:59
2
Политика

Песков отметил взаимодействие РФ и США в экстремальных ситуациях

Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму, так как взаимодействие происходит в экстремальных ситуациях.
iReactor 02:45
Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
898
Общество

В Саяногорске вводится режим ЧС

В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов.
Пульс Хакасии 02:31
2
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