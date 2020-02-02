Политика
РИА НовостиВ Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства.
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Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Гаджеты
Инсайдер сообщил о недостатках гибкой Motorola Razr 2019
На раскладной смартфон с гибким экраном Motorola Razr 2019 ещё только начинается приём предварительных заказов, а компании уже пришлось перенести дату официального начала продаж из-за небывалого спроса.
Происшествия
В результате ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
В результате ДТП с участием легкового автомобиля в районе Северное Тушино в Москве, по предварительным данным, погибли два человека.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
В ГД оценили идею патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции
В Госдуме прокомментировали идею патриарха Кирилла изменить преамбулу конституции России, добавив в нее упоминание бога.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Культура
Каким получился фильм «Танец с саблями»
На этой неделе в прокат вышла картина «Танец с саблями» — история создания одного из самых известных произведений советского композитора Арама Хачатуряна.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Здоровье
В забайкальской больнице рассказали о лечении больного коронавирусом
Главврач краевой инфекционной больницы в Забайкалье рассказал о лечении зараженного коронавирусом гражданина Китая.
Здоровье
Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики
Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Футбол
«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Здоровье
Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом»
Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Хоккей
Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин единолично занял восьмое место в списке снайперов.
Кино
Начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии начались съёмки седьмого сезона телесериала «Сваты» с участием Татьяны Кравченко и Фёдора Добронравова.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены по состоянию здоровья
Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем, передает телеканал Москва 24.
Общество
Евросоюз изменил правила получения виз
Евросоюз изменил правила получения виз. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Авто
Changan CS75 FL готовится к премьере в России
Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
Политика
Помпео объяснил Казахстану все выгоды сотрудничества с США
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.