Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства.

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

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