Политика
Парламентская газетаВ Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не пришел на форум, сообщил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС11:26
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Политика
В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Происшествия
Пьяного 10-летнего мальчика нашли на улице в российском городе
В Саратове прохожие нашли на улице 10-летнего пьяного мальчика.
Политика
Путин прибыл в Палестину для встречи с Махмудом Аббасом
Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину, где у него пройдут переговоры с местным коллегой Махмудом Аббасом, пишут СМИ.
Армия и оружие
БДК «Пётр Моргунов» проекта 11711 продолжил испытания в Балтийском море
Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" продолжил прохождение программы испытаний.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Армия и оружие
Американцы поставили России ультиматум по Сирии
На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Здоровье
Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок.
Происшествия
Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с информацией об отравлении ребенка в городском округе Клин, сообщает в четверг ведомство.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Политика
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Политика
Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором
Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и исчез
Француз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада).
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России.
Общество
Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами
Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Политика
Грибов стал новым заместителем руководителя аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства.
Происшествия
Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО до конца марта
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста до 26 марта экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного общества, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Здоровье
В Челябинске чиновники объяснили, почему детский хирургический корпус необходимо строить в городском бору
В Челябинске чиновники и общественники встретились на площадке Общественной палаты области, чтобы обсудить вопрос размещения нового хирургического корпуса детской областной больницы в городском бору.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.