Какого-либо контакта между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским - в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не пришел на форум, сообщил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА «Новости».

В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

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