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RT на русском
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, нет ли планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса, он сообщил, что таких обсуждений не ведётся.В источнике
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ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАСС06:14
Коммерсантъ

Кремль: нет оснований для обсуждения возвращения карантина

Коммерсантъ06:01
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфакс05:45
РИА Новости

В Кремле оценили вероятность возобновления режима самоизоляции

РИА Новости05:50
Газета.Ru

В Кремле уточнили, возможно ли возвращение к режиму самоизоляции

Газета.Ru05:50
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБК05:45
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русском05:58

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
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Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Вести.Ru02:44
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В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».
Lenta.ru04:15
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