В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции
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Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, нет ли планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса, он сообщил, что таких обсуждений не ведётся.В источнике
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