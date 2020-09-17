Оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, нет ли планов вернуть самоизоляцию из-за коронавируса, он сообщил, что таких обсуждений не ведётся.