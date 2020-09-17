В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Смотрите также
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
В Британии возобновили съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Стоимость PlayStation 5 взлетела до $2000 в США
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального
Ярославский губернатор объявил награду за поимку убийцы двух девочек
Число пострадавших от падения деревьев в Подмосковье выросло до пяти
Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
В Белоруссии СМИ перестали публиковать изображения в знак протеста
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся.В источнике
Подробнее о событии