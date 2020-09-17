Борис Моисеев ответил на слухи о нищете

Очередная «новость» о разбитом параличом Борисе Моисееве, который прикован к постели, всеми брошен и ему не на что жить, вновь всколыхнула светские хроники после заламываний рук сердобольной адвокатессы и «телевизионного эксперта» Тамары Пуховой в газетном интервью.