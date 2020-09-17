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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся.В источнике
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ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАСС06:14
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБК05:45
Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъ06:01
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русском05:58
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новости05:50
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

Известия06:06
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфакс05:45

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
3,3K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
4,6K

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
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Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К «Катран»

Генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев заявил о завершении всех этапов испытаний и готовности к серийному производству морских вертолетов Ка-52К «Катран».
Военное дело00:08
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Борис Моисеев ответил на слухи о нищете

Очередная «новость» о разбитом параличом Борисе Моисееве, который прикован к постели, всеми брошен и ему не на что жить, вновь всколыхнула светские хроники после заламываний рук сердобольной адвокатессы и «телевизионного эксперта» Тамары Пуховой в газетном интервью.
Московский Комсомолец09:53
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