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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся.В источнике
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ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАСС06:14
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

Известия06:06
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБК05:45
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русском05:58
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новости05:50
Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъ06:01
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфакс05:45

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
4,5K

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
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МИД РФ осудил передачу биоматериалов Навального лабораториям ОЗХО

Москва негативно относится к передаче Берлином биоматериалов российского блогера Алексея Навального сертифицированным Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) лабораториям ФРГ, Франции и Швеции, сообщили в МИД РФ 17 сентября.
Известия13:20
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Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российская газета13:07
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РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
2,9K

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Оппозиционеру Пивоварову вменили организацию несанкционированной акции

Задержанного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова подозревают в организации несанкционированной акции против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили в четверг в организации.
Интерфакс11:58
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