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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАСС06:14
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

Известия06:06
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русском05:58
Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъ06:01
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новости05:50
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБК05:45
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфакс05:45

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости08:41
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