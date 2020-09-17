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Российская газета
Российская газета

Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит" .В источнике
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ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАССвчера в 06:14
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

Известиявчера в 06:06
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБКвчера в 05:45
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русскомвчера в 05:58
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новостивчера в 05:50
Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъвчера в 06:01
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфаксвчера в 05:45

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБКвчера в 06:54
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,7K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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В ЕР обсудили кандидатуру сенатора от Новосибирской области в Совфед

Президиум реготделения «Единой России» будет рекомендовать генеральному совету партии на пост члена Совета Федерации от Заксобрания Новосибирской области Александра Карелина — депутата Госдумы, сообщили источники РБК Новосибирск.
РБК Новосибирск20:00
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У двух погибших от коронавируса пациенток было множество своих заболеваний

Если с апреля регистрировались вспышки заболевания СOVID-19 в городских округах Магаданской области, то с середины августа отмечается подъем инфицирования в Магадане, с учетом того, что больше людей проживает именно тут.
Колыма-информ19:37

Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфоросвчера в 07:55
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Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
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