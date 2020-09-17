В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
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Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры.В источнике
С чего всё началось
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся.
РИА Новости05:50
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