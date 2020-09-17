Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры.

С чего всё началось В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся. РИА Новости 05:50