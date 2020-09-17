Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры. По словам Пескова, подобные обсуждения не ведутся.
РИА Новости05:50
Подробнее о событии
ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАСС06:14
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

Известия06:06
РБК

Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РБК05:45
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии оснований для новой самоизоляции

RT на русском05:58
РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новости05:50
Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъ06:01
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфакс05:45

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,3K

Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ

Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием "Метатель цветов", сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Газета.Ru07:18

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
201

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
24

В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".
Российская газета06:55
1

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
2,4K

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
3

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
415