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Ведомости
Ведомости

В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие – ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.
Подробнее о событии
Интерфакс

Песков сказал, что Навальный волен вернуться в Россию

Интерфакс06:30
Известия

Песков оценил варианты возвращения Навального в Россию

Известия05:53
Телеканал 360°

Препятствий для возвращения Навального в Россию нет — Кремль

Телеканал 360°06:08
Вести.Ru

Песков: это очень здорово, если Навальный действительно поправился

Вести.Ru06:04
ТАСС

Песков заявил, что официальные встречи с Навальным по возвращении в Россию не планируются

ТАСС05:57
РБК

Кремль заявил о возможности Навального вернуться в Россию в любой момент

РБК06:13
RT на русском

В Кремле прокомментировали выписку Навального из клиники «Шарите»

RT на русском05:48

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Коммерсантъ06:34
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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