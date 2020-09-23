В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.В источнике
Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие – ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.
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