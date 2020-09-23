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В Кремле заявили о праве Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, как и любой другой гражданин России, имеет право вернуться на родину, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счёт относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выписке Алексея Навального из стационара берлинской клиники Charite, заявил, что если пациент действительно поправляется, это здорово, пожелал ему скорейшего выздоровления.
РИА Новости05:38
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RT на русском

В Кремле отреагировали на сообщения о выписке Навального из «Шарите»

RT на русском08:37
Интерфакс

Песков сказал, что Навальный волен вернуться в Россию

Интерфакс06:30
ТАСС

Песков заявил, что официальные встречи с Навальным по возвращении в Россию не планируются

ТАСС05:57
Телеканал 360°

Препятствий для возвращения Навального в Россию нет — Кремль

Телеканал 360°06:08
Вести.Ru

Песков: это очень здорово, если Навальный действительно поправился

Вести.Ru06:04
РБК

Кремль заявил о возможности Навального вернуться в Россию в любой момент

РБК06:13
Известия

Песков оценил варианты возвращения Навального в Россию

Известия05:53

В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

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Российская газета07:44

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