В Кремле заявили о праве Навального вернуться в Россию
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, как и любой другой гражданин России, имеет право вернуться на родину, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.В источнике
Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счёт относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления.
С чего всё началось
В Кремле прокомментировали сообщения о выписке Навального
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о выписке Алексея Навального из стационара берлинской клиники Charite, заявил, что если пациент действительно поправляется, это здорово, пожелал ему скорейшего выздоровления.
РИА Новости05:38
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