Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:48

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Песков рассказал, чем будет руководствоваться Путин, выбирая врио главы Хабаровского края

ТАСС06:08

Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем

Известия06:08

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

РИА Новости05:48

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

RT на русском05:57

Песков: решение об отставке Фургала пока не принято

Газета.Ru05:56

Путин пока не принял решение об отставке Фургала

Коммерсантъ05:54

Песков: президент пока не принял решение об отставке Сергея Фургала

Говорит Москва05:59
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
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Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
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Футбол

«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере

Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Хоккей

Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет

Rambler News Service 05:42
Происшествия

Трое погибли в результате столкновения автомобилей с военной колонной

Известия 06:04
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Религия

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
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Политика

Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»

Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
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Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
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Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
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Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
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Политика

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика

В Республике Дагестан назначен министр промышленности и торговли

Глава РД Владимир Васильев подписал указ № 52 от 16 июля 2020 года, в соответствии c которым на должность министра промышленности и торговли региона назначен Батыр Эмеев.
Лезги газет 05:17
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Армия и оружие

Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры

Lenta.ru 05:26
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Фигурное катание

Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель

Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой.
Газета.Ru 04:44
Футбол

«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ

Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Здоровье

В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд

В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
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Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 03:56
Шоу-бизнес

Нюша раскрыла причину расставания с Кридом

CT news 02:42
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Политика

Трутнев признал ошибку в Хабаровске

По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой

Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
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Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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