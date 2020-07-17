Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

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