Политика
RT на русскомВ Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить121
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Футбол
«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере
Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Политика
Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»
Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Политика
Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика
В Республике Дагестан назначен министр промышленности и торговли
Глава РД Владимир Васильев подписал указ № 52 от 16 июля 2020 года, в соответствии c которым на должность министра промышленности и торговли региона назначен Батыр Эмеев.
Лезги газет 05:17
Фигурное катание
Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель
Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренировочном процессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой.
Газета.Ru 04:44
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 03:56
Шоу-бизнес
Нюша раскрыла причину расставания с Кридом
CT news 02:42
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой
Поп-певец признался, что испытывает к Примадонне чувство любви и благодарности. Тем не менее, со слов Киркорова, они "не дружат домами".
iReactor 02:27
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28