Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Общество В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. 737

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте. 244

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,7K

Футбол «Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.

Общество В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 45

Происшествия В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии. 85

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 32

Экономика Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года. 182

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. 9

Здоровье Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 59

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.

Футбол Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке» Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе. 2