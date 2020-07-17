Политика
RT на русскомВ Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:48
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Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Футбол
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
По информации источника, туринский клуб по окончании сезона могут покинуть Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Сами Хедира, Блейз Матюиди, Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин.
Бомбардир.ру 09:18
Общество
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 10:03
Футбол
«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится
Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре.
КП - Самара 08:04
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Футбол
Депутаты Госдумы попросят РФС сохранить «Оренбург» в Премьер-Лиге
Депутаты Госдумы намерены обратиться к главе Минспорта и президенту РФС с просьбой сохранить «Оренбург» в Премьер-Лиге на следующий сезон.
ProstoProSport 08:09
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:51
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Армия и оружие
Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР
Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании.
РБК 09:40
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина
Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
Здоровье
Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 10:16
Здоровье
Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области
Амбулаторная и стационарная помощь, оказываемая в Свердловской области пациентам с коронавирусом, требует доработки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 02:27
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за слова о «Спартаке»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова про "Спартак", произнесенные им на прошлой неделе.
Российская газета 09:13
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36