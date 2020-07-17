Политика
RT на русскомВ Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:48
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Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
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