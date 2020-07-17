Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:48

Подробнее о событии

В Кремле заявили об отсутствии решения об отставке Фургала

РБК06:53

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

РИА Новости05:48

Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем

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В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

RT на русском05:57

Песков: решение об отставке Фургала пока не принято

Газета.Ru05:56

Путин пока не принял решение об отставке Фургала

Коммерсантъ05:54

Песков рассказал, чем будет руководствоваться Путин, выбирая врио главы Хабаровского края

ТАСС06:08
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Ветераны просят уволить Собчак с «Первого канала»

Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала».
URA.Ru 05:27
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
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Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru вчера в 05:38
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Здоровье

В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 58 человек

За прошедшие сутки в Астраханской области было выявлено еще 58 случаев заболевания COVID-19.
Блокнот Астрахань 04:48
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
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Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 301 случай коронавируса

Уральский меридиан 03:40
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Футбол

Головин представил домашнюю форму «Монако» на следующий сезон

«Монако» презентовал домашнюю игровую форму на сезон-2020/21.
Metaratings 05:28
Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
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Общество

Продажи алкоголя в Швеции увеличились – SR

За первые два квартала 2020 года выручка Systembolaget увеличилась на 13%, а объем продаж — на 11%.
REGNUM 15 июля в 08:23
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
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Экономика

Якушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания по национальным проектам "Жилье и городская среда" в Липецкой области сообщил, что основным фактором доступности жилья может стать снижение стоимости его строительства.
РИА Новости 07:22
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Здоровье

В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в Казахстане

Директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Нитцан заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане улучшается.
Известия 07:44
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Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер вчера в 02:32
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Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
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Общество

Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей

Москвич выиграл в лотерею более 300 миллионов рублей.
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Политика

Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона

В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС вчера в 09:57
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Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Второй по доступности MINI Countryman Cooper D ALL4, который доступен от 2,5 млн рублей, приводится в движение 2, 0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с.
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Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий про «Спартак»

Комитет по этике РФС оштрафовал генерального директора "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания в адрес московского "Спартака".
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РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Общество

Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
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Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM 15 июля в 23:43
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