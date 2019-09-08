Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в вопросе мирного договора у Японии «существуют завышенные ожидания».

В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

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