Политика
Lenta.ruВ Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в вопросе мирного договора у Японии «существуют завышенные ожидания».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве сожалеют, что РФ и Японии пока не могут решить ряд важных проблем - Песков
Интерфакс - Россия07:44
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика
На Сахалине открылись избирательные участки
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Футбол
Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Баскетбол
Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ
ProstoProSport 11:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика
Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха
Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
Гаджеты
Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
В Оренбургской области проголосовало 16 процентов избирателей
ФедералПресс 04:10