Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в вопросе мирного договора у Японии «существуют завышенные ожидания».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Песков: Москва сожалеет, что не удается решить ряд важных проблем в отношениях с Токио

ТАСС07:56

В Кремле заявили, что пока на решение проблем с Японией выйти не удалось

РИА Новости08:07

Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем

RT на русском07:52

В Москве сожалеют, что РФ и Японии пока не могут решить ряд важных проблем - Песков

Интерфакс - Россия07:44

Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

Вести.Ru06:34

В Кремле сожалеют, что пока не вышли с Японией на решение проблем

РЕН ТВ07:41

В Кремле сожалеют, что России и Японии пока не удалось выйти на решение ряда важных проблем

Эхо Москвы08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
Политика

На Сахалине открылись избирательные участки

Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Армия и оружие

Челябинским танкистам вручили черные ножи

Российская газета 05:33
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Политика

В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах

В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
РБК 12:02
Политика

Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика

В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Происшествия

Два человека погибли в результате шторма в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Энергетика

Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Политика

Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии

Известия 07:59
Происшествия

Источник назвал причину крушения Су-25 на Ставрополье

Газета.Ru 09:10
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы.
Известия 11:59
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

ТАСС 06:38
Футбол

Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Политика

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Армия и оружие

Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке

Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

Газета.Ru 10:47
Кино

«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Баскетбол

Испанцы победили Сербию и сыграют с Польшей в четвертьфинале ЧМ

ProstoProSport 11:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика

Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха

Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
Телеканал 360° 06:52
Гаджеты

Huawei готова отказаться от технологий ARM

На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
Гаджеты

Логотип яблока в новых iPhone сменит свое привычное расположение

Дни24 11:50
Экономика

Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений

В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

В Оренбургской области проголосовало 16 процентов избирателей

ФедералПресс 04:10
Космос

Уникальные советские антенны в Крыму могут превратить музей или уничтожить

Вести Крым 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
Переговоры по КуриламБольше новостей по теме
Главное