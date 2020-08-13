Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Piter.tv
Piter.tv

В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко

В пресс-службе Кремля заявили, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с Александром Лукашенко. Накануне анонимные телеграм-каналы писали о том, что Лукашенко вылетел в Москву для встречи с российским лидером.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В графике Владимира Путина, как утверждают в Кремле, нет встречи с Александром Лукашенко

Эхо Москвы03:31
РИА Новости

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

РИА Новости03:06
РБК

Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко

РБК03:16
Известия

Кремль опроверг информацию о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Известия03:15
ТАСС

В графике Путина нет встречи с Лукашенко

ТАСС03:23
RT на русском

В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

RT на русском03:06
Lenta.ru

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

Lenta.ru03:03

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
РБК23:59
4,3K

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
26

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
2

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,1K

Задержанных в Минске внештатных журналистов агентства Ruptly отпустили

Двух стрингеров (внештатных журналистов) видеоагентства Ruptly, которых ранее задержали в Минске, отпустили, сообщила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ04:12
1

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
26

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
189