В Кремле заявили, что в графике Путина нет встречи с Лукашенко
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В пресс-службе Кремля заявили, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с Александром Лукашенко. Накануне анонимные телеграм-каналы писали о том, что Лукашенко вылетел в Москву для встречи с российским лидером.В источнике
С чего всё началось
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
РИА Новости03:06
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