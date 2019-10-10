Председатель совета директоров самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов не исключил, что команду может покинуть форвард Александр Соболев.

с чего всё началось

В «Крыльях Советов» не исключили ухода Соболева из клуба

Армия и оружие В Польше оценили эффективность российского спецназа Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.

Политика Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.

Кино Состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные» Накануне вечером, 8 октября, в московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные».

Происшествия СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.

Гаджеты Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Шоу-бизнес Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».

Футбол «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско пока не дал окончательный ответ руководству «Спартака» на предложение возглавить команду после ухода Олега Кононова.

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.

Культура Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033» Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил на фестивале Comic Con Russia 2019 и рассказал о работе над экранизацией своего романа «Метро 2033».

Политика Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1» Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.

Экономика Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.

Авто В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.

Политика В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

Шоу-бизнес Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.

Политика Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.

Футбол Сборная Германии упустила победу над Аргентиной в товарищеском матче На стадионе «Сигнал Идуна Парк» встречались сборные Германии и Аргентины, матч завершился со счетом 2:2. Хозяева здорово начали эту встречу.